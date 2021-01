Cette photo montre des victimes de Boko Haram en 2014 au Nigeria, pas des civils tués dimanche dans une frappe aérienne au Mali

Une photo largement relayée sur Facebook et Twitter prétend montrer les victimes d'une frappe aérienne survenue dimanche au Mali, au cœur d’une polémique mettant en cause l’armée française. En réalité, cette image montre des victimes de Boko Haram, au Nigeria, en 2014. Et si un raid aérien de l'armée française a bel et bien eu lieu dans le centre du Mali le 3 janvier, le flou demeure sur ses circonstances, le nombre de victimes et leur identité. A ce stade, aucune photo des événements n’a par ailleurs été rendue publique.